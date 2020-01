Scontro frontale sul Carso triestino, 4 feriti in ospedale

(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - Incidente alle ore 4.30 di questa mattina sulla SP1 in prossimità di Prosecco (Trieste).

Un'autovettura Audi A3 e un autocarro, per cause ancora da accertare dai Carabinieri, si sono scontrate frontalmente. Il mezzo pesante, a seguito dell'impatto, ha terminato la sua corsa sospeso su un muro a fianco della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto i tre occupanti dell'Audi e il conducente del camioncino con l'ausilio del divaricatore e cesoie del gruppo oleodinamico, successivamente trasportati a Cattinara in codice giallo dagli operatori del 118. I Vigili del fuoco, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e, con l'ausilio dell'autogrù, hanno provveduto al recupero del mezzo riposizionandolo sulla carreggiata. (ANSA).