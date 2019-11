Onu: Elisabetta Lattanzi Illy Goodwill Ambassador Unido

(ANSA) - TRIESTE, 3 NOV - La fotografa e reporter Elisabetta Lattanzio Illy è stata nominata oggi International Goodwill Ambassador dell'Unido (United Nations Industrial Development Organization) per il suo impegno nel sottolineare l'importanza dell'industria creativa e della 'food security', e nel promuovere uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile, come ha rimarcato il Direttore generale di Unido, Li Yong. La nomina è avvenuta oggi nell'ambito di una cerimonia svoltasi a latere della 18/a sessione della Conferenza Generale Unido, ad Abu Dhabi. Elisabetta Illy affiancherà Unido "nella veste di advisor in riferimento alle sfide dei processi manifatturieri, della produzione alimentare e, più in generale, dell'inclusività", come riporta una nota. Nell'ambito dell'Expo tenutosi per la 18/a Conferenza Generale, il lavoro della Illy è stato presentato in una esposizione fotografica intitolata 'A celebration of design as a form of art that shapes a culture', che svela il potere della tradizione del popolo kalash in Pakistan.



