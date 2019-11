Assalto a bancomat in Friuli, Panda utilizzata come ariete

(ANSA) - UDINE, 02 NOV - Una banda di malviventi ha tentato di assaltare nella notte lo sportello bancomat di una filiale della Banca di Cividale a Buja (Udine) ma è stata messa in fuga dall'entrata in funzione del sistema di allarme. L'episodio si è verificato poco prima delle 4.

La banda ha sfondato la vetrata dell'istituto di credito utilizzando come ariete un'auto, una Fiat Panda, che sarebbe stata rubata. I malviventi avrebbero quindi fatto esplodere lo sportello ma, disturbati dall'entrata in funzione del sistema di allarme, non sarebbero riusciti ad asportare le banconote. Le verifiche sono in corso. I banditi sono scappati abbandonando sul posto la Panda. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri, sopraggiunti con pattuglie della Compagnia e del Norm di Tolmezzo, delle stazioni di Buja e Gemona e la sezione rilievi del Nucleo investigativo. Sul posto anche gli addetti alla vigilanza. (ANSA).