Diabete: esperto, sensibilizzare su rischi cardiovascolari

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Occorre sensibilizzare la popolazione in generale e le persone con il diabete sullo "stretto legame che c'è tra diabete e malattia cardiovascolare", una "problematica sottostimata". Lo ha detto Riccardo Candido, responsabile di Centro diabetologico per l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, in occasione della tappa triestina con unità mobile della campagna "Al cuore del diabete". "In Fvg ci sono circa 90 mila persone con diabete - ha ricordato Candido - e nella nostra città 19 mila. Una patologia in incremento" L'iniziativa è promossa dalla Società italiana diabetologia e associazione medici diabetologi. Gli utenti, oltre a sottoporsi ad esami come l'emoglobina glicata, incontrano un diabetologo e un cardiologo. "Nella prima parte della mattina - ha spiegato il direttore del Centro cardiovascolare dell'Ospedale Maggiore di Trieste, Andrea Di Lenarda - abbiamo visto una ventina di persone e quasi la metà aveva un fattore di rischio non controllato che abbiamo riferito al medico curante".