Tech Stories sui nanosatelliti,parte web serie sulla scienza

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' dedicata ai nanosatelliti la prima puntata di Tech Stories , la web serie in cinque puntate prodotta da Area Science Park di Trieste per raccontare la scienza, la tecnologia e l'innovazione. "The infinite resource" è il titolo e a raccontare storia e possibili sviluppi di questa nicchia di mercato in fortissima espansione è Anna Gregorio, fondatore e amministratore delegato della PicosaTS, spin off dell'Università di Trieste. Quello dei nanosatelliti è un settore della tecnologia e dell'economia spaziale ricco di promesse, ad esempio nel campo delle telecomunicazioni e della tutela dell'ambiente. Il video racconta una storia di successo, cominciata con un esperimento nato per gioco che in breve ha portato alla nascita di una startup tecnologica. Il futuro del settore è decisamente promettente considerando che, secondo le previsioni, entro il 2022 potranno essere lanciati in orbita migliaia di nanosatelliti. (ANSA).