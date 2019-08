Incidenti stradali: frontale tra due auto, morta donna

(ANSA) - TRIESTE, 27 AGO - Una donna è morta questo pomeriggio in uno scontro frontale tra due auto nel quale sono rimaste anche ferite due persone, in maniera lieve. Lo rendono noto i vigili del fuoco che sono intervenuti poco dopo le 17 in località Visogliano, sulla SP 32, nella zona di Duino Aurisina, in provincia di Trieste.

La vittima era alla guida di una Fiat 600; i feriti erano invece a bordo dell'altro autoveicolo. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Opicina, sono accorsi anche personale sanitario e i Carabinieri. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati, indagini sono in corso per accertare le cause de sinistro. (ANSA).