Precipita con parapendio in Friuli, recuperato ferito

(ANSA) - TRIESTE, 19 AGO - E' stato recuperato con un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Venezia un parapendista di 46 anni, originario dell'Austria, precipitato oggi dopo essere decollato dal Monte Valinis nel pordenonese.

L'uomo, che ha subito alcuni traumi, è stato portato in ospedale a Pordenone dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo aver effettuato un paio di volteggi il parapendista avrebbe perso il controllo della vela cadendo al suolo da una ventina di metri. Via radio aveva riferito di non riuscire a muoversi per probabili fratture. All'operazione di soccorso hanno partecipato anche le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Maniago, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Meduno (Pordenone).

(ANSA).