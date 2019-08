(ANSA) - TRIESTE, 15 AGO - Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio al chilometro 115 della autostrada A23. Due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo di Tarvisio, in direzione Nord, per cause che non sono state ancora accertate. Secondo le prime notizie, le auto, sulle quale viaggiavano forse quattro persone, procedevano ad alta velocità. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, Polizia stradale e l'elicottero dei soccorsi. (ANSA).