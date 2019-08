Prezzi: Trieste, invariati a luglio, +0,9 in un anno

(ANSA) - TRIESTE, 9 AGO - Resta invariato nel mese di luglio l'indice dei prezzi al consumo a Trieste rispetto al mese di giugno, mentre registra un +0,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo rende noto l'Ufficio statistica del Comune. In un mese sono cresciute in particolare le voci Prodotti alimentari, bevande analcoliche (+0,5%) e comunicazioni (+0,3%).

In calo invece le spese per abbigliamento e calzature (-0,2%); abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili (-1,1%) e servizi ricettivi e di ristorazione (-0,3%). A livello tendenziale l'aumento maggiore si registra alla voce Servizi ricettivi e di ristorazione (+4,6%), Bevande alcoliche e tabacchi (+2,1) e abitazione, acqua, energia elettrica (+1,7%). Diminuisce invece in particolare la voce di spesa per le comunicazioni (-8,8%) e per gli spettacoli e tempo liberto (-0,5%). (ANSA).