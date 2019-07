Mensa chiusa, ubriaco aggredisce operatore, denunciato

(ANSA) - TRIESTE, 30 LUG - Un ventinovenne, cittadino venezuelano, è stato denunciato dalla Polizia, a Trieste, per minacce e resistenza. Il fatto è accaduto ieri sera, quando l'uomo, residente in città, in palese stato di alterazione alcolica, si è recato in una struttura di accoglienza cittadino e, nonostante la mensa fosse chiusa, ha preteso con forza e insistenza che un operatore gli desse da mangiare. Ha cercato anche di aggredirlo fisicamente. A quel punto, tramite il 112, è stato richiesto l'intervento delle Volanti della Questura.

Una volta ricostruito l'episodio, a fatica gli agenti - insultati e minacciati - sono riusciti ad accompagnarlo in Questura; durante il tragitto l'uomo ha ripetutamente dato testate e calci ai finestrini dell'auto di servizio. Anche il personale sanitario intervenuto è stato vittima dell'aggressività dell'uomo, poi trasportato in ospedale a Cattinara. E' stato denunciato e multato per il suo stato di alterazione alcolica. (ANSA).