Incidenti stradali: scontro tra due auto, muore una donna

(ANSA) - TRIESTE, 27 LUG - Una donna di 84 anni, residente a Latisana, è morta a seguito delle ferite riportare in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada regionale 354 tra Lignano Sabbiadoro e Latisana (Udine).

Due auto, quella su cui viaggiava la donna e una con a bordo una famiglia composta da padre, madre e due figli, si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. L'anziana è stata trasportata in elicottero a Udine dove è poi deceduta. Nell'impatto sono rimasti feriti in modo meno grave anche gli occupanti della seconda vettura accompagnati in ospedale a Latisana per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale. (ANSA).