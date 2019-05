Prezzi: a Udine -0,1% ad aprile, +1% in un anno

(ANSA) - UDINE, 16 MAG - Ad aprile, rispetto a marzo, i prezzi al consumo nella città di Udine sono diminuiti dello 0,1%. Lo rende noto l'Ufficio statistica comunale. Rispetto a un anno fa si registra invece un aumento dell'1%. In un mese sono diminuite in particolare le voci Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-3,2%), Comunicazioni (-2,2%) Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,6%). E' invece cresciuta la voce Trasporti (+2%), mentre sono rimasti invariati i prezzi di Abbigliamento e calzature; Servizi sanitari e spese per la salute; Istruzione. A livello tendenziale l'aumento maggiore si registra alla voce Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+3,1%), seguono Trasporti (+2,6%) e Servizi ricettivi e di ristorazione (+2,2%). In calo invece del 9% la voce Comunicazioni; segno meno anche per Ricreazione, spettacoli e cultura (-1,4%). (ANSA).