Banche: FriulAdria, trimestrale con utile in aumento (+11%)

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAG - Il primo trimestre 2019 dei conti Credit Agricole FriulAdria si è chiuso con un utile netto di quasi 15 milioni, con una crescita di oltre l'11%. I risultati sono legati in particolare alla forte spinta del comparto mutui, principale voce di sviluppo della banca in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sono 1.135 i nuovi mutui casa erogati da FriulAdria nel primo trimestre, in incremento del 19% rispetto al trimestre precedente; e sono quasi 7 mila i nuovi clienti acquisiti nello stesso periodo.

Il Credit Agricole, ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un utile di 1.350 milioni di euro, in calo del 5,5% rispetto al primo trimestre del 2018, e con un risultato normalizzato salito del 6,1% a 1.435 milioni. L'utile aggregato delle controllate del Crédit Agricole in Italia è stato pari a 222 milioni (+11,4%), grazie a un sempre maggiore coordinamento sinergico tra le diverse linee di business. (ANSA).