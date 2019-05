Incidenti stradali: tamponamento in A4, chiusure e code

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAG - Un incidente accaduto in A4, fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia verso le 16.30, sta congestionando il traffico e ha richiesto la chiusura del tratto interessato. Lo rende noto Autovie Venete. Ancora incerta - spiega la concessionaria - la dinamica del sinistro, probabilmente si è trattato di un tamponamento fra quattro mezzi pesanti. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco, l'elisoccorso, il 118 e i soccorsi meccanici. Per consentire agli operatori di svolgere gli interventi di soccorso è stata chiusa l'entrata di Villesse in direzione Venezia e istituita l'uscita obbligatoria a Villesse. Alle 17 si registrano rallentamenti fra Palmanova e Villesse verso Trieste e code in entrata alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. (ANSA).