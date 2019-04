Fisco: Broggian(Cgn) ai contribuenti, affidarsi a un esperto

(ANSA) - TRIESTE, 8 APR - "Se dovessi dare un consiglio a un contribuente, sicuramente sarebbe quello di farsi un'idea personale" in materia di fisco "e poi affidarsi a chi è specializzato in quel tipo di materia". E' quanto suggerisce ai contribuenti Valeria Broggian, presidente di Servizi CGN, gruppo di Pordenone impegnato nella consulenza fiscale e giuslavoristica business to business, del cui network fanno parte oltre 44 mila professionisti.

"Oggi i cittadini si informano molto ed è un bene - dice all'ANSA - è positiva la curiosità, ma in certi ambiti è difficile venirne fuori da soli. Serve scegliere la competenza".

In generale, secondo Broggian, "avere tantissime leggi non vuol dire garanzia di rispetto per le stesse e non vuol dire ordine. Talvolta ci possono essere complicazioni per chi le deve rispettare". Se invece "ci fosse un progetto chiaro nel nostro Paese, servirebbero molte meno regole e tutti noi potremmo sottostare a un buon senso maggiore dato da un'identità forte che tutti sottoscriveremmo". (ANSA).