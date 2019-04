Bloccato furgone: Questore Trieste, risposta qualificata

(ANSA) - TRIESTE, 8 APR - "L'operazione di ieri ha confermato la qualificata presenza dei nostri ragazzi che mettono a repentaglio la loro vita, dando una risposta su un tema delicato come quello della rotta balcanica". Lo ha detto il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, in riferimento all'operazione di Polizia, che ieri a Visco (Udine) ha bloccato un furgone in fuga dalla Slovenia con a bordo 12 migranti. "Il modello di governance della sicurezza nel nostro Paese - ha detto Petronzi al Congresso Provinciale del Sap- è in grande evoluzione. Qui ho trovato grande disponibilità da parte delle istituzioni". Per questo, ha concluso, "sono ottimista".

Sulla stessa linea, il Prefetto, Valerio Valenti: "Proveremo a incrementare il numero di militari impegnati nell'operazione Strade sicure portando il contingente dai 45 attuali a 60 e questo ci consentirà di liberare risorse di Polizia e Carabinieri sul controllo del territorio per impiegarli in questi servizi delicati che vanno rafforzati e supportati".(ANSA).



Data ultima modifica 08 aprile 2019 ore 14:37