Ricerca:ateneo Udine collaborerà con U.S. Naval Research Lab

(ANSA) - UDINE, 3 APR - L'Università di Udine ha avviato una collaborazione scientifica con il U.S. Naval Research Laboratory (NRL) di Washington, il laboratorio di ricerca navale degli Stati Uniti, su progetti di ricerca che riguardano i sistemi autonomi intelligenti. Finanziata dall'Office of Naval Research (ONR) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti attraverso un "visiting Scientist Program Grant", nell'ambito del programma ONR che supporta collaborazioni di ricerca tra il Naval Research Laboratory e gruppi di ricerca internazionali, la collaborazione - spiega l'ateneo friulano- "è stata impostata sullo studio e sviluppo di nuovi modelli di machine perception e deep learning non supervisionato basati su innovative architetture neurali con strutture ad albero". In particolare, l'ONR ha selezionato lo studio presentato dal gruppo di ricerca in Artificial Vision e Real-time Systems del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università di Udine. (ANSA).