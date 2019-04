Bimba con tubercolosi in scuola Friuli, profilassi compagni

(ANSA) - SESTO AL REGHENA (PORDENONE), 1 APR - È stata riscontrata una positività al test della tubercolosi in una bambina di 10 anni che frequenta una scuola primaria di Sesto al Reghena (Pordenone): la piccola è ricoverata da qualche giorno in ospedale. Le autorità sanitarie hanno avvisato il dirigente scolastico e il sindaco, Marcello del Zotto, ed è stata convocata per questa sera una riunione con i genitori. Da domani una trentina di persone, tra maestre, compagni di classe e iscritti al doposcuola, verrà sottoposta al test per verificare l'eventuale diffusione del batterio. "Come anche attestato dall'Istituto Superiore di Sanità - afferma il sindaco - la trasmissione non è facilissima, per cui l'invito è ad attendere con tranquillità l'esito dei test e a sottoporsi all'eventuale profilassi. Il fatto stesso che l'attività scolastica stia proseguendo regolarmente ci conforta molto e ci fa confidare nella capacità delle autorità sanitarie di gestire per il meglio questa situazione". (ANSA).