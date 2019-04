Election Day in Fvg per Europee e comunali

(ANSA) - UDINE, 25 MAR - Le elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali di 118 Comuni del Friuli Venezia Giulia si terranno il 26 maggio 2019, in concomitanza con le elezioni dei membri del Parlamento europeo. Lo ha annunciato l'assessore Fvg alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, riferendo i contenuti della delibera con cui la Giunta regionale ha definitivamente fissato l'Election day per elezioni europee e amministrative.

Nel Comune di Porcia (Pordenone), unico Comune della Regione con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato Sindaco raggiunga il 50 per cento più uno dei voti validi espressi al primo turno, si dovrà ricorrere al turno di ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Il turno dell'eventuale ballottaggio è fissato al 9 giugno. (ANSA).