Incidenti stradali: camion contro guard rail in A4,un ferito

(ANSA) - TRIESTE, 20 FEB - Un camion è finito contro la cuspide posizionata sullo svincolo di uscita di Redipuglia in A4 e, in seguito all'impatto, ha urtato violentemente il guard rail centrale. L'autista è rimasto lievemente ferito. Lo riferisce Autovie Venete. L'incidente, accaduto verso le 7.30, ha causato code tra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Da circa mezz'ora, informa la Concessionaria, la circolazione è ripresa regolarmente. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia stradale e i soccorsi meccanici. Per alcune ore è stata inoltre istituita l'uscita obbligatoria a Redipuglia, con rientro al casello, per consentire ai veicoli di bypassare il punto dove è accaduto il sinistro. (ANSA).