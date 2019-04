Poesia: 2000 opere da tutto mondo a Concorso Castello Duino

(ANSA) - TRIESTE, 19 FEB - Sono circa duemila le poesie giunte da tutto il mondo per partecipare alla 15/a edizione del Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino, competizione letteraria internazionale per giovani autori patrocinata dalla Commissione nazionale Unesco. Peculiarità del concorso, riservato agli autori under 31, è la valutazione di tutti i testi in lingua originale. Ai giovani poeti è stato chiesto d'ispirarsi al tema "I have a dream" e da quest'anno è stata avviata anche una sezione dedicata al genio di Leonardo Da Vinci. A fine marzo una cinquantina di giovani autori arriveranno a Trieste per partecipare alla Festa della letteratura e della poesia: undici giornate di conferenze, letture, workshop, concerti, spettacoli teatrali ed esposizioni sul tema "Il sogno e la conoscenza" e nel cui ambito, il 31 marzo, si svolgerà la cerimonia di premiazione, all'interno del Castello di Duino, la dimora che ispirò Rainer Maria Rilke per le sue elegie.