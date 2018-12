L. stabilità: via libera Consiglio Fvg a manovra finanziaria

(ANSA) - TRIESTE, 15 DIC - Con 28 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astensioni (M5S) l'Aula del Consiglio regionale ha approvato poco prima dell'alba la legge collegata alla manovra di bilancio; con 28 favorevoli e 13 contrari ha detto sì alla legge di stabilità. La seduta, l'ultima di quattro giornate di lavoro, era cominciata ieri mattina ed è proseguita a oltranza nella notte.

Dopo l'approvazione della collegata e della legge di stabilità, l'Aula ha accolto il ddl n.35, bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 (28 sì, 12 no): per l'esercizio 2019 - spiega il Consiglio regionale - sono previste entrate e autorizzate spese per oltre 7,5 miliardi di euro. "Sono particolarmente soddisfatto perché siamo riusciti a costruire le fondamenta per il futuro della nostra regione - ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, dopo l'approvazione della manovra - dopo avere reperito le risorse necessarie, ora possiamo cominciare a realizzare i progetti". (ANSA).