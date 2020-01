Una app "trasforma" i pedoni in clienti

(ANSA) - BOLZANO, 8 GEN - "Trasformare" i pedoni in clienti. È questa la mission di Chap Sdk, la start-up fondata dagli altoatesini Patrik Seebacher e Tobias Marmsoler che dal 7 al 10 gennaio 2020 parteciperà al Ces di Las Vegas, la più importante fiera al mondo dedicata all'elettronica di consumo e alla tecnologia. Un'opportunità che Chap SDK ha colto per la prima volta nella storia delle start-up made in Alto Adige anche grazie al supporto fornito dallo Start-up Incubator di NOI Techpark, il distretto dell'innovazione di Bolzano. Chap Sdk ha ideato un sistema geolocalizzato di pubblicità per applicazioni che permette di raggiungere il cliente nel momento giusto, nel posto giusto e con la giusta comunicazione.

Ciò significa: addio ai messaggi pubblicitari poco pertinenti, fuori luogo o fuori tempo. Ogni rivenditore, una volta implementato il sistema dell'Sdk nella propria applicazione, potrà raggiungere i potenziali clienti in maniera diretta, con notifiche push mirate e tassi di conversione più elevati.