Altoatesino muore in tunnel in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Un automobilista altoatesino ha perso la vista questa mattina in un incidente stradale in Tirolo. L'uomo, verso le sette del mattino, era sceso dalla sua vettura per un guasto in una galleria a Landeck, quando è stato travolto ed ucciso da un tir in transito. Il tunnel è rimasto a lungo chiuso per consentire i lavori di soccorso e di recupero dei mezzi.

L'altoatesino, morto nell'incidente stradale a Landeck in Tirolo, è Peter Oberhofer. Il 58enne era residente a Curon. Alla guida del camion si trovava un italiano di 30 anni, che ha dichiarato di aver avvertito un rumore all'altezza di una nicchia di sosta. Nello specchietto avrebbe notato solo un auto con il cofano aperto, ma nessuna persona. Per evitare un tamponamento si è fermato all'uscita della galleria e ha lanciato l'allarme. Il tunnel è rimasto bloccato per circa due ore.



Data ultima modifica 12 novembre 2019 ore 16:30