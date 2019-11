Controlli della Finanza sulle timbrature in Comune a Trento

(ANSA) - TRENTO, 7 NOV - Nell'ambito dei controlli attivati a campione dal Dipartimento della funzione pubblica, mercoledì 6 novembre la Guardia di Finanza ha effettuato una verifica ispettiva sulle timbrature e sull'effettiva presenza in servizio dei dipendenti del Servizio cultura del Comune di Trento.

Si tratta di controlli che vengono effettuati periodicamente a campione. Lo comunica il Comune di Trento in una nota.

Non è stata rilevata alcuna irregolarità - precisa la nota - come registra il verbale poi consegnato all'amministrazione.

"Questa verifica conferma che i controlli nella pubblica amministrazione vengono effettuati e che i dipendenti del Comune di Trento sono costantemente impegnati a gestire i servizi per il cittadino", conclude la nota.