Giornata nera in A22, tir in fiamme e tamponamento

Traffico pesante intenso dopo un giorno festivo in Germania, un tir in fiamme e un tamponamento con 5 feriti: dopo un avvio di giornata piuttosto difficile sull'autostrada del Brennero la situazione sta lentamente tornando alla normalità.



Dopo il blocco all'alba per un tir in fiamme, poco prima delle ore 11, la corsia nord è stata riaperta al traffico, anche se il casello di Bolzano nord per il momento resta ancora chiuso per consentire lo smaltimento della coda in autostrada. A causa dei rallentamenti ad Egna, a sud di Bolzano, è avvenuto un tamponamento di tre autovetture con 5 feriti, fortunatamente nessuno grave. Per il traffico intenso in direzione Brennero resta valido l'invito dell'A22 ai camionisti provenienti da sud di passare per il valico di Tarvisio.

Data ultima modifica 04 ottobre 2019 ore 15:42