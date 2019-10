Kompatscher, dialogo positivo con Boccia

(ANSA) - BOLZANO, 2 OTT - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia, rapporti tra governo e Provincia. Questi i temi affrontati dal presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia.

"Il ministro conosce la storia e le peculiarità della nostra terra, e sono convinto che riusciremo ad instaurare una forma di dialogo positivo e costruttivo con l'obiettivo comune di sviluppare la nostra autonomia e tenerla al passo con i tempi".

Con queste parole Kompatscher commenta l'incontro. "Si è trattato di una prima presa di contatto, nel corso della quale abbiamo sondato il terreno circa gli orientamenti del nuovo governo in tema di autonomia e tutela delle minoranze", precisa il presidente altoatesino, sottolineando che "vi sono i presupposti per intraprendere un percorso condiviso in grado di rafforzare ulteriormente la nostra specialità e di imporci sempre più come modello pacifica convivenza e di autogoverno del territorio".