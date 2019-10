Sequestro di armi in Valsugana, arrestato un uomo

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - Un sequestro di armi è stato compiuto in Valsugana al termine di un'operazione condotta dai forestali e dai carabinieri. Arrestato un uomo che nell'agosto scorso era stato sorpreso ad appiccare un incendio boschivo sul monte Panarotta.

L'uomo non aveva alcun porto d'armi ma in casa sua ed in altre tre abitazioni i forestali, che hanno coordinato l'operazione, ed i carabinieri hanno trovato un arsenale.

formato da tre fucili, una pistola, armi da guerra di varia epoca, bombe e lanciarazzi.

Visti i precedenti, e considerato il fatto che l'uomo non è dotato di licenza per porto d'armi, si è proceduto al suo arresto e al trasferimento nella Casa circondariale di Spini di Gardolo a Trento.