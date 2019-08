A22: acqua e mele ai viaggiatori

(ANSA) - BOLZANO, 12 AGO - Il "grande esodo" 2019 è più fresco grazie alle mele altoatesine. Insieme all'Autobrennero, il Consorzio Mela Alto Adige Igp ha infatti organizzato, in giornate "clou" per il traffico veicolare previsto sull'A22, la distribuzione gratuita di mele ai viaggiatori. In particolare, le date scelte per questa iniziativa sono quelle di sabato 10, 17 e 24 agosto. La corsia individuata è quella sud, che dal Brennero scende verso Modena.

"Si tratta di un'iniziativa simpatica e nuova - spiega Georg Kössler, presidente del Consorzio - durante la quale l'A22 prevede di distribuire oltre 10.000 mele. Tante famiglie saranno in viaggio verso le loro vacanze e in visita all'Italia.

Verranno accolti con un prodotto tipico della nostra regione e potranno ristorarsi assaporando le nostre mele".

"Da anni, nei giorni di traffico intenso, distribuiamo delle bottiglie d'acqua con il logo di A22, quest'anno abbiamo pensato di fare un passo in più", osserva l'amministratore delegato di A22 SpA, Diego Cattoni.