In parete alle due di notte, salvati dal Soccorso alpino

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - La scorsa notte il Soccorso alpino è intervenuto per soccorrere due alpinisti alla base del Crozzon di Brenta (Madonna di Campiglio). I due uomini, uno di Arezzo e l'altro di Brescia, avevano concluso la via delle Guide e stavano affrontando il percorso di rientro, una discesa complessa ed esposta in corda doppia che richiede grande esperienza. Al termine dell'ultima calata, i due uomini si sono trovati intrappolati tra la roccia e un muro di neve e non sono più riusciti a proseguire, anche a causa del sopraggiungere del buio. La chiamata di aiuto è arrivata alle 21.45.

Causa maltempo l'elicottero con i visori notturni è rimasto bloccato a Pinzolo. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha quindi organizzato due squadre di soccorritori delle stazioni di Pinzolo e di Madonna di Campiglio che sono salite a piedi fino a raggiungere i due alpinisti alle 2 di notte. Per uno di loro è stato necessario il ricovero all'ospedale di Tione per un principio di congelamento.