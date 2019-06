Crolla albero a Merano, due feriti

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Una donna e suo figlio sono stati colpiti da un albero a Merano, crollato durante una bufera.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio nei pressi del ponte della Posta, dove una forte raffica di vento ha spezzato in due il grosso albero che è finito nel cortile di un bar. Sul posto sono intervenuti delle ambulanze e le forze dell'ordine. Sul ponte della Posta è atterrato anche l'elisoccorso Pelikan che ha trasportato il bambino all'ospedale di Bolzano. Il crollo è stato causato da una forte raffica di vento, che si è improvvisamente alzato annunciando l'arrivo di un temporale. Alla stazione meteorologica di Marlengo, poco lontano da Merano, è stata registrata una raffica di 85 km/h. L'incidente si è verificato in pieno centro sulle passeggiate d'Inverno, che costeggiano il fiume Passiria, nei pressi del Kursaal. L'albero secolare è stato letteralmente spezzato in due.

Sono turisti tedeschi le vittime dell'incidente a Merano, dove nel pomeriggio un albero è crollato sulle passeggiate d'Inverno. Si tratta di una donna di 24 anni e di suo figlio di appena 3 anni. Entrambi sono in prognosi riservata in gravissime condizioni. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale della città del Passirio, mentre il piccolo è stato portato dall'elisoccorso Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano.



