Doppio passaporto tramonta con Fpö

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Con il governo Övp-Fpö a Vienna tramonta anche la questione del doppio passaporto per i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina. "Non mi dispiace che alcuni ministri, interessati della questione, non siano più in carica", commenta il governatore altoatesino Arno Kompatscher sulla Tiroler Tageszeitung. Sono stati infatti soprattutto i rappresentanti del partito liberalnazionale di Heinz Christian Strache a spingere per la doppia cittadinanza per i sudtirolesi.

Kompatscher auspica sul giornale che "il prossimo governo sia più abile" nel gestire la questione con Roma.