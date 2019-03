Reddito: niente code in Trentino A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Niente code per il reddito di cittadinanza nelle province di Bolzano e Trento. I Caf e gli uffici postali non registrano particolare afflusso di persone interessate al reddito. Non ci sono state richieste a Merano, Bressanone e Brunico, mentre alle Poste centrali di Trento questa mattina sono state presentate solo quattro domande, oltre ad alcune richieste di informazione. Anche a Bolzano, presso il Caf Cisl, sono state solo cinque le persone che hanno ritirato il modulo Isee per valutare in un secondo momento se fare la domanda vera propria.

Lo scarso afflusso di persone in Alto Adige è dovuto in primo luogo alla piena occupazione, in secondo luogo, la provincia di Bolzano offre ai cittadini residenti da più di cinque anni contributi di varia natura, come il cosiddetto "minimo vitale" che equivale ad una specie di reddito di cittadinanza. Esistono poi sussidi per l'affitto e altre forme di aiuti per i più deboli. La Provincia ha stabilito che minimo vitale e "reddito" non saranno cumulabili.



