Placet Salvini a giunta Svp-Lega

(ANSA) - BOLZANO, 10 GEN - Il leader della Lega Matteo Salvini, durante un incontro a Roma con i quattro consiglieri provinciali del Carroccio, ha dato il suo placet alla giunta con la Svp, che sarà guidata dal governatore uscente Arno Kompatscher. Come si apprende, Salvini sarebbe intenzionato a proporre a Kompatscher come vice presidente Giuliano Vettorato e non il commissario provinciale della Lega Massimo Bessone, motivando la scelta con l'esperienza maturata dal primo come assessore del Comune di Laives. "Con enorme orgoglio e soddisfazione - afferma Salvini - ho incontrato oggi i quattro consiglieri della Lega Bolzano, Carlo Vettori, Giuliano Vettorato, Rita Mattei e Massimo Bessone. Per la prima volta la Lega entra in consiglio provinciale: saranno presto in giunta e avranno deleghe importanti. Sarò a Bolzano, tra breve, di nuovo e con piacere. Intanto auguro buon lavoro ai nostri futuri amministratori".

"Prendo atto dei nominativi per la giunta". Lo afferma il governatore designato Arno Kompatscher in riferimento all'incontro dei consiglieri altoatesini della Lega con il loro leader Matteo Salvini, dal quale è emerso l'ex assessore di Laives Giuliano Vettorato come candidato per la vicepresidenza. "La nomina dei vicepresidenti è una prerogativa del presidente. Ho comunque preso atto della preferenza espressa", ha aggiunto Kompatscher. Il consiglio provinciale di riunirà il 17 gennaio per eleggere il presidente della Provincia autonoma, mentre il 25 gennaio sarà votata la giunta.

Data ultima modifica 10 gennaio 2019 ore 17:45