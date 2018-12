Lega, successo è merito di Salvini

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - "Questo straordinario successo della Lega è in prima linea merito di Matteo Salvini ma è anche dei nostri elettori". Lo ha detto il capolista del Carroccio Massimo Bessone. "Siamo stati premiati per il fatto di essere sempre tra la gente", ha proseguito.

"Un altro dato importante consiste nel fatto che la Lega abbia preso molti voti tra l'elettorato di lingua tedesca. Siamo nel 2018 ed è finalmente arrivata l'ora di non distinguere più tra tedeschi e italiani, ma di vedere il valore aggiunto di parlare due e tre lingue, anche se alcuni esponenti del centrodestra non la pensano ancora così. Per questo motivo la Lega si è presentata da sola alle elezioni in Alto Adige", ha concluso Bessone.



