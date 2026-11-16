Samsung, i nuovi occhiali Intelligent Eyewear. FOTO

Manca ormai poco al debutto dei nuovi occhiali intelligenti di Samsung. Montature firmate Gentle Monster e Warby Parker, intelligenza artificiale integrata e comandi a mani libere promettono di trasformare il modo di osservare e vivere ciò che ci circonda. Ecco le prime foto

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 dicembre, almeno nei primi mercati selezionati, gli occhiali intelligenti di Samsung proveranno a portare l’intelligenza artificiale fuori dallo smartphone e direttamente davanti agli occhi. Grazie a Google Gemini, basterà osservare un monumento o un oggetto e fare una domanda per ricevere informazioni, tradurre il menu di un ristorante, seguire le indicazioni di Google Maps oppure riassumere il contenuto di una lavagna fotografata durante una riunione. Tutto senza utilizzare le mani e senza distogliere lo sguardo da ciò che si sta vivendo. Chiamate, messaggi e notifiche potranno inoltre essere gestiti con la voce, anticipando un futuro nel quale l’I.A. sarà sempre più presente, ma proverà ad essere meno visibile.

Tecnologia e design in attesa della prova sul campo

L’obiettivo è integrare la tecnologia in un accessorio da indossare ogni giorno. Le trenta varianti realizzate con Gentle Monster e Warby Parker puntano infatti a nascondere fotocamera, microfoni e altoparlanti all’interno di montature sottili dal peso di circa 41 grammi. La dotazione comprende una fotocamera HDR da 12 megapixel, quattro microfoni, due altoparlanti open-ear e un’autonomia dichiarata fino a nove ore, che sale a 72 ore utilizzando la custodia di ricarica. Restano da verificare comfort, qualità delle funzioni di I.A. e gestione della privacy nell’utilizzo quotidiano. Il debutto è fissato per il 10 dicembre negli Stati Uniti e, per i modelli Gentle Monster, anche in Corea del Sud, con prezzi a partire da 395 dollari. Per l’arrivo in Italia bisognerà invece attendere: una data non è stata ancora comunicata.