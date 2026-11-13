GEEKOM IT12 2026 Edition, piccolo fuori, grande nelle possibilità

Introduzione
Il Mini PC di GEEKOM punta su stile, un processore di buon livello, 16 GB di RAM e un'insolita ricchezza di connessioni ed espansioni. Convince soprattutto nel lavoro quotidiano e nel multitasking. Può essere il pc ideale da tenere ln casa
Quello che devi sapere
Un Mini PC pensato per lavorare
Piccolo, relativamente potente e soprattutto molto versatile. Il GEEKOM IT12 2026 Edition prova a dimostrare che un computer da scrivania non deve necessariamente occupare buona parte della scrivania. La configurazione che GEEKOM ci ha proposto per la prova abbina un processore Intel Core i3-12300HE a 16 GB di RAM e un hard-disk SSD da 256 GB, una dotazione pensata principalmente per produttività, navigazione, applicazioni da ufficio, sviluppo e automazioni. Il processore dispone di 8 core e 12 thread e può spingersi fino a 4,3 GHz. GEEKOM insiste anche sul concetto di “Agentic PC”, ma è bene chiarirne il significato: su questa versione non troviamo una NPU dedicata, presente invece sulla variante Core Ultra 5 125U. L'idea è piuttosto quella di utilizzare il computer come base per agenti e servizi di intelligenza artificiale che appoggiano una parte importante dell'elaborazione sul cloud.
Come si presenta: piccolo e robusto
Il design è quello classico dei Mini PC: un piccolo parallelepipedo che può essere lasciato sulla scrivania oppure nascosto dietro un monitor tramite il supporto VESA. La struttura interna rinforzata in metallo punta soprattutto sulla solidità: il produttore dichiara 339 controlli di qualità e una garanzia di tre anni. La sensazione è quella di un prodotto pensato sia per stupire esteticamente, perché effettivamente è davvero bello da vedere, sia per lavorare a lungo. Bisogna tenere presente che qui stiamo parlando di un Mini PC: questo vuol dire che bisogna acquistare a parte almeno monitor, tastiera, webcam e mouse, ma il sistema vista l’importante dotazione di porte è compatibile praticamente con tutti gli accessori di terze parti in circolazione. Il produttore dichiara che la struttura interna rinforzata in metallo è in grado di resistere a una pressione fino a 300 kg.
Caratteristiche tecniche: un i3 che punta più in alto
Il cuore della macchina è il Core i3-12300HE, una CPU a 8 core e 12 thread che nella configurazione che abbiamo provato lavora insieme a 16 GB di RAM. È un'accoppiata più che adeguata per applicazioni Office, molte schede del browser, tante app aperte insieme e programmazione. GEEKOM dichiara una potenza del processore fino a 45 W. È invece la GPU integrata Intel UHD a rappresentare, a nostro avviso, un po’ un collo di bottiglia: può andare in difficoltà con applicazioni o giochi particolarmente pesanti dal punto di vista grafico. Ma - lo ripetiamo - per il lavoro e la produttività di tutti i giorni è certamente una macchina adeguata. In generale, il processore potrebbe essere collocato in una fascia media ma con prestazioni CPU assolutamente valide.
Tante porte e soprattutto tanto spazio per crescere
È probabilmente uno degli aspetti più interessanti dell'IT12. Troviamo due porte USB-C fino a 40 Gbps, quattro USB tradizionali, due HDMI, Ethernet 2,5 Gb/s e lettore SD; è possibile arrivare fino a quattro monitor 4K o a un display 8K. La RAM non è saldata e può essere portata fino a 64 GB. Per l'archiviazione sono disponibili M.2 NVMe, M.2 SATA e un vano SATA da 2,5 pollici, con fino a 7 TB complessivi dichiarati da GEEKOM. Si tratta di una flessibilità “non scontata” su un computer così piccolo e consente di partire dai 256 GB della nostra configurazione per poi espandere la macchina in futuro.
Prestazioni e raffreddamento: il terreno su cui ha più senso
Nell'utilizzo quotidiano è la CPU a permettere all'IT12 di mostrare la parte migliore di sé. Le prestazioni del processore sono buone e il rumore della ventola rimane contenuto nella maggior parte delle situazioni. Il sistema di raffreddamento diventa particolarmente importante proprio considerando le dimensioni ridotte del telaio: GEEKOM utilizza un modulo interamente in rame e un sistema pensato per dissipare il calore anche durante carichi prolungati.
Le app di intelligenza artificiale
Come scrivevamo nella nostra introduzione, GEEKOM presenta l'IT12 anche come piattaforma per la produttività basata sugli agenti AI: ricerca, riassunti, organizzazione di documenti, elaborazione di file, generazione di contenuti e automazione sono alcuni degli scenari indicati. È un posizionamento interessante, ma va letto correttamente. Il Core i3-12300HE di questa configurazione non possiede la NPU dedicata del Core Ultra 5 125U: GEEKOM stessa distingue infatti il modello i3 orientato ad agenti AI cloud-based dalla variante Ultra 5 con accelerazione AI locale dedicata. Al contrario, meglio immaginare IT12 come una piccola macchina sempre disponibile per automazioni, strumenti cloud, Home Lab o alcuni servizi in background parallelamente al normale lavoro da PC.
Un piccolo PC che può fare anche altro
La combinazione tra Ethernet 2,5 Gb/s, USB4, memoria e storage espandibili rende interessante l'IT12 anche oltre il classico PC da ufficio. Può diventare una macchina per sviluppo, un piccolo Home Lab o server domestico sempre attivo, o una postazione multimonitor. GEEKOM dichiara inoltre la presenza del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.4. Qui emerge forse meglio la filosofia della macchina: privilegiare la versatilità rispetto alla potenza assoluta. È facile trovare computer più potenti, soprattutto dal punto di vista grafico, ma non è altrettanto comune avere tanta connettività ed espandibilità in dimensioni così contenute.
Considerazioni finali, disponibilità e prezzi
Il GEEKOM IT12 2026 Edition è soprattutto un Mini PC che potremmo definire “razionale”. Il Core i3-12300HE offre una buona base per il lavoro quotidiano e il vero punto di forza è tutto ciò che gli sta intorno: 16 GB di RAM, molte porte, doppia USB4, Ethernet 2,5G, supporto multimonitor e possibilità di espandere sia memoria sia archiviazione. È una macchina che vediamo bene su una scrivania domestica, in un piccolo ufficio, in un laboratorio di sviluppo software o come computer secondario dedicato ad automazioni e servizi cloud. Meno adatta, invece, a chi cerca un Mini PC per giocare o per attività graficamente intensive. Prezzo interessante: di listino si parte da 699 euro ma online si trova scontato di almeno 100 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Buone prestazioni della CPU nel lavoro quotidiano e nel multitasking
- Formato compatto, ottima dotazione di porte
CONTRO:
- Processore adeguato ma non ha una NPU dedicata: nelle attività di gaming o grafica può andare un po’ in sofferenza