GEEKOM IT12 2026 Edition, piccolo fuori, grande nelle possibilità

Il design è quello classico dei Mini PC: un piccolo parallelepipedo che può essere lasciato sulla scrivania oppure nascosto dietro un monitor tramite il supporto VESA. La struttura interna rinforzata in metallo punta soprattutto sulla solidità: il produttore dichiara 339 controlli di qualità e una garanzia di tre anni. La sensazione è quella di un prodotto pensato sia per stupire esteticamente, perché effettivamente è davvero bello da vedere, sia per lavorare a lungo. Bisogna tenere presente che qui stiamo parlando di un Mini PC: questo vuol dire che bisogna acquistare a parte almeno monitor, tastiera, webcam e mouse, ma il sistema vista l’importante dotazione di porte è compatibile praticamente con tutti gli accessori di terze parti in circolazione. Il produttore dichiara che la struttura interna rinforzata in metallo è in grado di resistere a una pressione fino a 300 kg.