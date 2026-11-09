I.A. per le imprese made in Italy, dalla Brianza nasce IGOR

Non soltanto Silicon Valley. Una parte della corsa all’intelligenza artificiale passa anche dal tessuto delle imprese italiane e, in questo caso, dalla Brianza. A Meda, in provincia di Monza e Brianza, Enplin, società fondata nel 1996, ha sviluppato IGOR, una soluzione di intelligenza artificiale pensata per permettere alle aziende di interrogare con il linguaggio naturale il proprio patrimonio di informazioni. L’idea è rendere più facilmente accessibili contenuti spesso distribuiti tra cataloghi, schede tecniche, manuali, listini, documenti e sistemi gestionali, trasformandoli in risposte utilizzabili nelle attività quotidiane. Un approccio che guarda in particolare a un tema molto italiano: portare le potenzialità dell’I.A. all’interno di piccole e medie imprese che dispongono di un grande patrimonio di conoscenze, non sempre semplice da organizzare e consultare rapidamente.

Tutto parte dai dati aziendali

A differenza di un chatbot generalista, IGOR è progettato per lavorare sulle fonti specifiche dell’impresa: può essere utilizzato, per esempio, per cercare un prodotto all’interno di cataloghi complessi, verificarne caratteristiche e compatibilità o recuperare informazioni a supporto delle attività commerciali e operative. Secondo quanto spiega il fondatore di Enplin, Marco Martinoli, il progetto nasce anche dall’esigenza di consentire alle aziende di utilizzare l’intelligenza artificiale senza affidare necessariamente le proprie informazioni riservate a piattaforme generaliste. Per le organizzazioni con maggiori esigenze di controllo è prevista inoltre una versione Enterprise basata su infrastrutture dedicate. Il punto interessante, al di là della singola soluzione, riguarda dunque una delle questioni centrali nell’adozione dell’I.A. nelle imprese: riuscire a sfruttare modelli e interfacce conversazionali mantenendo attenzione su provenienza, pertinenza e gestione dei dati aziendali.

La sfida italiana: portare l’I.A. nelle PMI

Il progetto si inserisce in un dibattito più ampio sul possibile impatto dell’intelligenza artificiale sulla competitività del sistema produttivo italiano, che ha avuto luogo proprio durante la presentazione di IGOR, in cui si è celebrato il trentesimo anniversario di Enplin. Per Federico Romani, presidente del Consiglio della Regione Lombardia, “l’I.A. è uno strumento di supporto” ma deve essere sempre “sottoposto al controllo e alla responsabilità umana”. Mentre Matteo Parravicini, presidente del Presidio territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda, ha indicato nell’integrazione dell’I.A. nelle fabbriche e nei processi produttivi, soprattutto delle piccole e medie imprese, una possibile leva per aumentare la produttività. Prospettive dunque che spostano l’attenzione dalla tecnologia “in sé” alle applicazioni concrete: il metodo più corretto per sfruttare l’intelligenza artificiale oggi è quello di produrre produrre strumenti capaci non tanto di sostituire competenze e persone, quanto di rendere più semplice l’accesso alla conoscenza accumulata dalle aziende. È anche qui che si gioca la partita di un’intelligenza artificiale “made in Italy”: non necessariamente nella costruzione di concorrenti dei grandi modelli globali, ma nello sviluppo di applicazioni più vicine alle caratteristiche e alle necessità del sistema produttivo nazionale.