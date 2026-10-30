Sonos Beam Ultra, la soundbar compatta che punta in alto

Introduzione
La nuova barra audio di Sonos introduce diffusori up-firing dedicati, audio 7.1.2 e funzioni avanzate per i dialoghi. La nostra prova la promuove praticamente sotto tutti i punti di vista, ma il prezzo non è per tutti
Quello che devi sapere
La nuova soundbar di Sonos
Con Beam Ultra, Sonos rinnova la propria soundbar compatta più popolare e lo fa intervenendo proprio sull'aspetto che aveva suscitato maggiori discussioni nelle generazioni precedenti: il Dolby Atmos. Se Beam Gen 2 si affidava infatti a sofisticati algoritmi di virtualizzazione, Beam Ultra introduce per la prima volta veri speaker orientati verso l'alto, promettendo un'autentica esperienza surround 7.1.2 in un formato ancora relativamente compatto. Il dispositivo offre audio Dolby Atmos reale, miglioramento della resa dei dialoghi basato su intelligenza artificiale, connettività Wi-Fi e Bluetooth, oltre alla tecnologia Trueplay per l'ottimizzazione acustica dell'ambiente.
Come si presenta
Esteticamente Beam Ultra mantiene il linguaggio stilistico tipico di Sonos, ma cresce di qualche centimetro rispetto alla precedente Beam, pur conservando un profilo basso che ne facilita l'inserimento sotto la maggior parte dei televisori. La costruzione appare estremamente curata e offre subito la sensazione di prodotto premium ed elegante, grazie anche a un’elevata qualità dei materiali e delle finiture. I pulsanti sono a sfioro, nella parte posteriore troviamo l’alloggiamento per il connettore dell’alimentazione e quello per il cavo HDMI.
Le caratteristiche tecniche principali
La soundbar integra un sistema Dolby Atmos 7.1.2 con supporto a HDMI eARC, Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, controllo vocale Sonos, Trueplay e miglioramento intelligente del parlato. A livello audio troviamo cinque tweeter, quattro woofer, due drive “up-firing” (cioè rivolti verso l’alto) dedicati agli effetti verticali Atmos: questa è forse la principale novità, perché grazie a questi diffusori è possibile riprodurre effetti sonori provenienti dal soffitto senza affidarsi esclusivamente all’elaborazione software. A bordo troviamo anche un gruppo di microfoni a lunga distanza che permette di migliorare la resa audio in base alla conformazione audio della stanza; utile l’equalizzatore presente nell’app Sonos per regolare bassi, alti e volume.
Come suonano
La qualità audio è certamente molto convincente. Beam Ultra è stata definita une delle migliori soundbar compatte Dolby Atmos disponibili, e la nostra recensione lo conferma certamente: la scena sonora è particolarmente ampia, permette quasi di “immergersi” nell’audio proveniente dalla tv e offre una chiarezza nei dialoghi molto evidente. L’aggiunta degli speaker rivolti all’insù rende gli effetti realmente percepibili e una riproduzione tridimensionale molto credibile. Molto buona la resa dei bassi che - per molti utenti - potrebbe rendere superfluo l’acquisto di un subwoofer dedicato.
Dialoghi più chiari grazie all'intelligenza artificiale
Tra le novità introdotte da Sonos troviamo AI Speech Enhancement, funzione progettata per migliorare la comprensione delle voci dei contenuti televisivi. Tecnologia gestita principalmente dal nuovo canale centrale e dall'elaborazione software: i dialoghi sono effettivamente più comprensibili, soprattutto durante le scene d’azione più complesse o con colonne sonore particolarmente “aggressive”.
Connettività ed ecosistema
Come da tradizione Sonos, Beam Ultra è pensata per integrarsi in un ecosistema più ampio. È possibile, ad esempio, aggiungere successivamente subwoofer e speaker surround, trasformando gradualmente la soundbar in un sistema home cinema completo. È possibile riprodurre in streaming audio proveniente dallo smartphone o dall’app di Sonos. Ed è anche possibile “spostare” l’audio, tramite app, dalla barra alle cuffie o ad altri diffusori Sonos presenti in casa: una tecnologia che funziona molto bene. Molto semplice la configurazione tramite app Sonos e tecnologia HDMI eARC: il nostro tv TCL ha riconosciuto immediatamente la barra.
Considerazioni finali, disponibilità e prezzi
Dunque la nuova Beam Ultra di Sonos ci ha convinto: il prodotto è maturo, permette di trasformare l’esperienza di visione di un film, il suono riempie ambienti anche di grandi dimensioni, l’app è ben fatta e, tra l’altro, è possibile utilizzare la soundbar anche a tv spenta, per ascoltare la musica, collegata a uno smartphone. Interessante anche la funzione di suono notturno, che riduce l’intensità dei suoni forti e amplifica i suoni più bassi. Il prezzo è di 699 euro. A parte è possibile acquistare anche il kit per fissare Beam direttamente a parete.
Pro e Contro
PRO:
- Dolby Atmos “reale” con driver up-firing
- Dialoghi molto chiari
- Ottimo ecosistema
CONTRO:
- Connettività via cavo un po’ limitata (solo una porta HDMI eARC)
- Prezzo un po’ più alto della media