Sonos Beam Ultra, la soundbar compatta che punta in alto

Dunque la nuova Beam Ultra di Sonos ci ha convinto: il prodotto è maturo, permette di trasformare l’esperienza di visione di un film, il suono riempie ambienti anche di grandi dimensioni, l’app è ben fatta e, tra l’altro, è possibile utilizzare la soundbar anche a tv spenta, per ascoltare la musica, collegata a uno smartphone. Interessante anche la funzione di suono notturno, che riduce l’intensità dei suoni forti e amplifica i suoni più bassi. Il prezzo è di 699 euro. A parte è possibile acquistare anche il kit per fissare Beam direttamente a parete.