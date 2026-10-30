Sonos Ace Ultra, le cuffie che trasformano l’ecosistema Sonos

Esteticamente le Sonos Ace Ultra sono molto simili alle Ace originali. Sonos ha mantenuto il design minimalista e premium, introducendo però nuove colorazioni come Agave e Sand, oltre all’iconico nero (che Sonos ci ha mandato in prova) e al Soft White. A nostro avviso restano tra le cuffie over-ear più belle ed eleganti in circolazione: i materiali sono curati, i padiglioni ampi, il peso ben distribuito durante l’ascolto. I controlli continuano a privilegiare i pulsanti fisici anziché le superfici touch, e da un certo punto di vista è anche meglio perché sono più semplici da utilizzare. A bordo oltre al pulsante di accensione troviamo una leva che permette di gestire volume e riproduzione e un pulsante che attiva o disattiva la cancellazione del rumore.