Apple porta il touch sui Mac: ecco i nuovi MacBook Pro

I nuovi portatili professionali da 14 e 16 pollici introducono uno schermo tandem OLED sensibile al tocco e la Dynamic Island. A bordo i chip M5 Pro e M5 Max, fino a 24 ore di autonomia e macOS 27

Apple rinnova i MacBook Pro e introduce una delle novità più significative nella storia recente dei suoi computer: per la prima volta un Mac può essere controllato direttamente attraverso un display touch. I nuovi modelli da 14 e 16 pollici adottano il display PROLED XDR basato sulla tecnologia tandem OLED, capace, secondo i dati forniti da Cupertino, di raggiungere una luminosità di picco HDR e SDR di 2.000 nit e un rapporto di contrasto di 10.000.000:1. Lo schermo supporta inoltre refresh rate adattivi da 10 a 120 Hz, gli spazi colore P3 e Adobe RGB e arriva a coprire l'80% dello spazio Rec. 2020. Un cambiamento importante riguarda proprio l'interazione: il sensore touch è integrato nel display e permette, per esempio, di scorrere pagine, ingrandire immagini, spostare elementi o intervenire direttamente sui contenuti. Apple cita tra gli utilizzi professionali il disegno, il montaggio video, la produzione musicale e la modellazione 3D. Sul Mac debutta anche la Dynamic Island, utilizzata per mostrare e controllare notifiche e attività in tempo reale.

Più leggeri, con chip M5 Pro e M5 Max

A cambiare non è soltanto lo schermo. I nuovi MacBook Pro utilizzano i chip M5 Pro e M5 Max, pensati in particolare per i carichi di lavoro professionali e per l'intelligenza artificiale eseguita direttamente sul dispositivo. Le configurazioni possono arrivare fino a 128 GB di memoria unificata e 16 TB di archiviazione. Apple ha lavorato anche su dimensioni e peso: il modello da 14 pollici pesa 1,38 kg, 227 grammi in meno rispetto alla generazione precedente, mentre quello da 16 pollici scende a 1,82 kg, con una riduzione di 317 grammi. L'autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore, anche se varia in base all'utilizzo e alla configurazione. La dotazione comprende tre porte Thunderbolt 5, HDMI, slot SDXC, MagSafe, jack per le cuffie, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, oltre alla videocamera Center Stage da 12 megapixel e a un sistema a sei altoparlanti aggiornato. Con M5 Pro è possibile collegare fino a tre monitor esterni, che diventano quattro con M5 Max. Il sistema operativo è macOS 27 Golden Gate, con Apple Intelligence e nuove funzioni che interessano, tra le altre, Safari, Foto, Mail, Spotlight e Comandi Rapidi.

Prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi MacBook Pro possono essere preordinati dal 28 ottobre, mentre le consegne e la disponibilità negli Apple Store e presso i rivenditori autorizzati inizieranno venerdì 6 novembre. Il MacBook Pro 14" con display PROLED XDR e chip M5 Pro parte da 3.399 euro, con display da 16" parte da 3.999 euro. Il MacBook Pro 14" con display PROLED XDR e chip M5 Max è disponibile a partire da 5.299 euro mentre quello con display da 16" parte da 5.699 euro. Tra le opzioni disponibili figurano il vetro in nanotexture e configurazioni con capacità di archiviazione fino a 16 TB.