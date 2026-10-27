vivo porta in Italia la serie X500: due modelli e fotografia ZEISS

X500 Pro Max e X500 Pro puntano su teleobiettivi evoluti e riprese di qualità cinematografica. Debuttano anche Buds Ultra, Buds Clip e le cuffie Headphones Studio

vivo porta sul mercato italiano la nuova serie X500, composta da X500 Pro Max e X500 Pro. I due smartphone condividono un’impostazione fortemente orientata alla fotografia e alla produzione video, sviluppata ancora una volta in collaborazione con ZEISS. Il modello Pro Max integra un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP con sensore da 1/1,4 pollici e focale equivalente di 85 mm, mentre X500 Pro propone un teleobiettivo ZEISS APO da 64 MP, realizzato con un sensore vivo x Sony LYTIA 610. Le tecnologie X-Track Engine e Lock-On Subject Tracking permettono di seguire i soggetti in movimento, anche quando escono temporaneamente dall’inquadratura, mentre Long-Range Motion Snapshot arriva a un ingrandimento di 30x sul Pro Max e di 20x sul Pro. Il modello più grande è inoltre compatibile con il Teleconverter vivo ZEISS Gen 2 Ultra da 400 mm equivalenti, pensato per concerti, eventi sportivi e fotografia naturalistica.

Dai video in 4K a 240 fps alle prestazioni del chip Dimensity 9600 Pro

La fotocamera principale ZEISS TrueDynamic dei due modelli supporta la registrazione nativa in 4K a 240 fps e la modalità Cinematic Pro Log Video, sviluppata per preservare dettagli nelle luci e nelle ombre e offrire maggiore libertà in fase di post-produzione. La funzione 4K Cinematic Portrait Video applica invece l’elaborazione intelligente ai ritratti, affiancandola a stili cromatici realizzati con ZEISS. Completano la dotazione strumenti come Auto Framing, Vortex Shot, Film Style e le modalità dedicate alle riprese dei concerti. Alla base di entrambi gli smartphone c’è il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nanometri, affiancato da OriginOS 7. X500 Pro Max ha un display ZEISS Master Color da 6,85 pollici, con risoluzione 2K, frequenza adattiva fino a 144 Hz e luminosità locale di picco fino a 4.400 nit; X500 Pro porta la stessa tecnologia in un formato più compatto da 6,36 pollici. Le batterie hanno capacità rispettivamente di 6.750 e 6.510 mAh, con ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W. Entrambi i dispositivi sono certificati IP68 e IP69 contro acqua e polvere.

Gli altri nuovi prodotti e i prezzi

Accanto agli smartphone, vivo amplia la gamma italiana con tre dispositivi audio. Buds Ultra sono auricolari true wireless con doppio driver, DAC indipendente, cancellazione del rumore fino a 60 dB, connessione simultanea a tre dispositivi e autonomia complessiva fino a 50 ore. Buds Clip adottano invece un design open-ear a clip, pesano 5,2 grammi e raggiungono le 42 ore con la custodia. Headphones Studio sono le prime cuffie over-ear del marchio, con driver da 40 mm, audio spaziale, cancellazione adattiva del rumore fino a 58 dB e autonomia fino a 75 ore senza ANC.



vivo X500 Pro Max parte da 1.599,99 euro nella versione da 256 GB; la variante da 1 TB costa 2.199,99 euro senza Kit fotografico e 2.499,99 euro con il kit. vivo X500 Pro da 256 GB parte invece da 1.399,99 euro. Il prezzo delle cuffie parte, invece, da 169,90.