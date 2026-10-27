Apple, ecco i nuovi MacBook Pro e iMac con il chip M6

Il nuovo processore rafforza prestazioni, grafica e intelligenza artificiale sui Mac, mentre la suite per creator integra strumenti generativi e assistenti intelligenti

Apple aggiorna la propria gamma di computer con il nuovo MacBook Pro 14 e il nuovo iMac, entrambi basati sul chip M6 e progettati per accelerare non soltanto le attività quotidiane e i flussi di lavoro creativi, ma soprattutto l’elaborazione dell’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Le novità hardware sono accompagnate dalla connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 e da un aggiornamento di Apple Creator Studio che amplia gli strumenti dedicati alla produzione video, musicale e grafica.

MacBook Pro, con M6 cresce soprattutto la potenza per l'I.A.

Il nuovo MacBook Pro 14" è equipaggiato con un chip M6 dotato di CPU a 12 core, GPU a 12 core con Neural Accelerator in ogni core e Dual Neural Engine a 16 core. Secondo i test dichiarati da Apple, le prestazioni grafiche aumentano fino al 30 per cento rispetto al modello con M5, mentre i carichi di lavoro di I.A. possono essere eseguiti fino al 25 per cento più velocemente. Il Dual Neural Engine raggiunge prestazioni fino a 1,9 volte superiori rispetto alla generazione precedente e lavora insieme alla GPU per accelerare operazioni come la generazione di immagini, la Super Resolution e l’upscaling basato sull’intelligenza artificiale. Il portatile parte da 16 giga di memoria unificata, configurabili fino a 32 , e mette a disposizione una banda di memoria fino a 170 GBps.