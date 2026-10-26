Introduzione
Con appena 1,19 kg di peso, un display da 14 pollici a 120 Hz e un'autonomia dichiarata fino a 19 ore, Acer Swift Air 14 nasce per studenti, professionisti e utenti in movimento. Nelle nostre prove abbiamo apprezzato soprattutto la portabilità e la batteria
Quello che devi sapere
Il nuovo ultraleggero di Acer
Con Swift Air 14 Acer inaugura una nuova famiglia di notebook ultraportatili pensata per chi cerca un computer leggero, elegante e dal prezzo relativamente accessibile. Arrivato sui mercati internazionali da pochissimi giorni, il dispositivo punta a sfidare direttamente il segmento dei laptop "Air", proponendo una formula fatta di design in alluminio, lunga autonomia e funzionalità di I.A. basate sui nuovi processori Intel Core Series 3. Un prodotto a nostro avviso equilibrato, destinato soprattutto a produttività quotidiana, studio, navigazione web e intrattenimento.
Come si presenta
Il primo elemento che colpisce è sicuramente il peso: 1,19 kg, accompagnato da uno spessore di circa 13 mm. La scocca è realizzata interamente in alluminio e viene proposta in diverse colorazioni, una scelta piuttosto rara in questa fascia di mercato. Acer ha inoltre integrato una cerniera a 180 gradi che permette di aprire completamente il display sul piano di lavoro. Molto buona a nostro avviso la qualità costruttiva, nonostante - come hanno notato anche diverse testate internazionali - una certa flessione della zona della tastiera sotto forte pressione.
Le caratteristiche tecniche
Swift Air 14 (il modello esatto è SFA14-I31) utilizza i nuovi processori Intel Core Series 3, con configurazioni che possono arrivare fino al Core 7 350 (la configurazione che abbiamo provato noi integra un processore Core 5 320 a 1,5 GHz). La piattaforma integra una NPU dedicata per accelerare alcune funzioni legate all'intelligenza artificiale e raggiunge fino a 40 TOPS complessivi. La memoria può arrivare fino a 16 GB LPDDR5 mentre l'archiviazione SSD raggiunge i 512 GB, espandibili in alcune configurazioni fino a 1 TB. Le prestazioni, anche in base alle prove che abbiamo effettuato, risultano adeguate per navigazione web, lavoro da ufficio, applicazioni Office, videoconferenze, multitasking. Il notebook non nasce per attività particolarmente pesanti come montaggio video avanzato, sviluppo software complesso o gaming, anche se nei nostri test anche con compiti pesanti il pc ha retto tutto sommato bene.
Lo schermo e la tastiera
Acer per il display ha scelto un pannello WUXGA da 14 pollici (1920x1200 pixel) in formato 16:10 con refresh rate fino a 120 Hz e copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Il display è certamente uno dei punti forti del prodotto, per questa fascia di prezzo: i colori risultano ben riprodotti, la frequenza di aggiornamento elevata rende fluida la navigazione e lo scorrimento tra le pagine.
Particolarmente soddisfacente, a nostro avviso, il “feeling” dato dalla digitazione sulla tastiera: i pulsantini sono precisi, la corsa dei tasti è adeguata, la tastiera non è rumorosa e la scrittura anche veloce non stanca le mani, neanche dopo diverse ore.
Audio, webcam e connettività
L'azienda ha equipaggiato il portatile con quattro altoparlanti compatibili DTS:X Ultra, webcam Full HD IR con supporto Windows Hello e tecnologie PurifiedVoice e PurifiedView per migliorare chiamate e videoconferenze. Sul fronte delle connessioni troviamo due porte Thunderbolt 4, una USB tradizionale e connettività Wi-Fi 6E. Abbiamo apprezzato particolarmente la presenza della Thunderbolt 4, insolita in questa fascia di prezzo.
Batteria e autonomia
L'autonomia rappresenta probabilmente l'aspetto più convincente del nuovo Swift Air 14. Acer dichiara fino a 19 ore di riproduzione video e fino a 16 ore di navigazione web, con supporto alla ricarica rapida che consente di recuperare il 50% della batteria in circa 30 minuti. Le nostre prove confermano risultati estremamente positivi: pur non raggiungendo sempre i valori dichiarati dal produttore, il notebook è forse uno dei migliori della categoria per autonomia reale. Lo abbiamo portato in una trasferta di due giorni utilizzandolo in aereo, nei transfer, in hotel, durante delle conferenze, abbiamo scaricato numerosi file, fatto brevi montaggi video, effettuato lunghi upload: abbiamo ricaricato “solo” il pomeriggio successivo alla nostra partenza.
Considerazioni finali, disponibilità, prezzo
Swift Air 14 è dunque un laptop che ci ha convinto, soprattutto grazie al suo peso contenuto, all’ottimo display e all’ottima autonomia. E le prestazioni sono state sempre di livello medio-alto, tanto che - lo scrivevamo - è un pc certamente adatto a studenti universitari, professionisti che lavorano spesso in mobilità, tutti coloro che cercano un notebook leggero da portare in giro. Davvero pochi i lati negativi riscontrati nella nostra prova, come scrivevamo la struttura in alcuni punti non è rigidissima: bisognerà capire come si comporterà con il passare dei mesi e l’utilizzo intenso. Per il momento non possiamo che promuovere il prodotto praticamente a pieni voti. Interessante il prezzo di partenza: 800 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Peso contenuto
- Ottima autonomia
- Rapporto qualità/prezzo competitivo
CONTRO:
- Struttura in alcuni punti poco rigida