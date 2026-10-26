Acer per il display ha scelto un pannello WUXGA da 14 pollici (1920x1200 pixel) in formato 16:10 con refresh rate fino a 120 Hz e copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Il display è certamente uno dei punti forti del prodotto, per questa fascia di prezzo: i colori risultano ben riprodotti, la frequenza di aggiornamento elevata rende fluida la navigazione e lo scorrimento tra le pagine.



Particolarmente soddisfacente, a nostro avviso, il “feeling” dato dalla digitazione sulla tastiera: i pulsantini sono precisi, la corsa dei tasti è adeguata, la tastiera non è rumorosa e la scrittura anche veloce non stanca le mani, neanche dopo diverse ore.