Lenovo Yoga 9i 2-in-1, potenza e I.A. con il nuovo Core Ultra 7

Introduzione
Elegante, leggero e soprattutto versatile. Il Lenovo Yoga 9i 2-in-1 è molto più di un semplice notebook. Lo schermo OLED ruota di 360 gradi trasformandolo in tablet, mentre il nuovo Intel Core Ultra 7, 32 GB di RAM e la piattaforma Copilot+ PC lo rendono una macchina pensata anche per produttività avanzata, creatività e intelligenza artificiale. Il prezzo di questa configurazione è di 2.499 euro. Lo abbiamo provato per qualche giorno, ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Processore: Intel Core Ultra 7 355, 4,7 GHz
- NPU: fino a 49 TOPS
- Categoria: Copilot+ PC
- RAM: 32 GB
- Archiviazione: SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB
- Display: OLED touch da 14", 2.8K 2880 x 1800
- Refresh rate: 120 Hz
- Grafica: Intel Graphics integrata
- Webcam: 5 MP + IR, con otturatore privacy
- Audio: 4 altoparlanti, Dolby Atmos
- Connettività: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4
- Porte: 2 Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, jack 3,5 mm
- Batteria: 70 Wh
- Peso: 1,29 kg
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Colore: Cosmic Blue
- Prezzo: 2.499 euro
Design premium e anima trasformista
La filosofia Yoga rimane immediatamente riconoscibile: scocca in alluminio, linee eleganti e una cerniera che permette allo schermo di ruotare completamente. Il risultato è un dispositivo utilizzabile come notebook tradizionale, in modalità tent per film e presentazioni oppure come un vero tablet touch. Nonostante la dotazione hardware, rimane una macchina facile da portare in giro: lo spessore è di circa 15,3 millimetri e il peso di appena 1,29 kg. La tastiera al tatto è molto confortevole.
Un OLED che fa la differenza
Uno dei protagonisti è sicuramente lo schermo. Il pannello da 14 pollici OLED PureSight Pro offre risoluzione 2.8K, 2880 x 1800 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e copertura del 100% degli spazi colore DCI-P3 e sRGB. La luminosità arriva a 500 nit nell'utilizzo tipico e fino a 1.100 nit di picco. Non è soltanto un bel display per guardare film: precisione cromatica e contrasto OLED lo rendono interessante anche per fotografia, grafica e montaggio video. Anche i video in 16 K si vedono benissimo.
Prestazioni e intelligenza artificiale
Dentro troviamo un Intel Core Ultra 7 355, con frequenza massima fino a 4,7 GHz, affiancato da 32 GB di memoria LPDDR5X e da un SSD PCIe 4.0 da 1 TB. La grafica è integrata Intel. A completare il quadro c'è una NPU capace di arrivare fino a 49 TOPS, caratteristica che permette al computer di rientrare nella categoria Copilot+ PC. Nell'uso quotidiano significa avere una macchina pronta per multitasking, applicazioni creative e nuove funzionalità di intelligenza artificiale eseguite anche localmente. C'è anche il tasto dedicato a Copilot.
Connettività e multimedialità
Sul fronte delle connessioni la dotazione è completa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, due Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 fino a 8K/60 Hz e poi cosa quasi sparita da altri PC c'è il jack audio da 3,5 mm. Molto curato anche il comparto multimediale, con quattro altoparlanti stereo ottimizzati Dolby Atmos e quattro microfoni. La webcam da 5 megapixel con sensore IR supporta il riconoscimento facciale tramite Windows Hello ed è accompagnata da un otturatore fisico per la privacy. La batteria è da 70 Wh.
Come va con il montaggio video?
Abbiamo provato la configurazione di Yoga 9i nella produzione di contenuti. 32 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 e Core Ultra 7 consentono di lavorare comodamente con i software di motaggio. Il rendering è abbastanza veloce. Il display OLED 2.8K è un ottimo alleato. Per i nostri montaggi giornalistici è stato perfetto e, secondo noi, Yoga 9i è una soluzione particolarmente completa. Anche se non è il suo lavoro principale, abbiamo utilizzato le penna per gestire alcune fasi del montaggio. Ma con la nuova Yoga Pen Gen 2 si possono anche prendere appunti a mano direttamente sullo schermo oltre che a disegnare e ritoccare foto.
Pro e Contro
PRO
- Ottimo display OLED 2.8K a 120 Hz
- Leggero e sottile
- 32 GB di RAM già di serie
- Ottima versatilità grazie alla cerniera a 360°
- Jack audio
CONTRO
- 2.499 euro sono una cifra importante
- RAM saldata e non espandibile
- Nessun lettore di schede SD integrato