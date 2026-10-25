Lenovo Yoga 9i 2-in-1, potenza e I.A. con il nuovo Core Ultra 7

Abbiamo provato la configurazione di Yoga 9i nella produzione di contenuti. 32 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 e Core Ultra 7 consentono di lavorare comodamente con i software di motaggio. Il rendering è abbastanza veloce. Il display OLED 2.8K è un ottimo alleato. Per i nostri montaggi giornalistici è stato perfetto e, secondo noi, Yoga 9i è una soluzione particolarmente completa. Anche se non è il suo lavoro principale, abbiamo utilizzato le penna per gestire alcune fasi del montaggio. Ma con la nuova Yoga Pen Gen 2 si possono anche prendere appunti a mano direttamente sullo schermo oltre che a disegnare e ritoccare foto.

Lenovo Yoga 9i