vivo X Fold6, il pieghevole con una fotografia da smartphone classico

Se pensate che uno smartphone pieghevole sia sinonimo di compromesso, X Fold6 di vivo è pronto a farvi cambiare idea. Multitasking su un ampio schermo, ottima batteria ma soprattutto una fotografia di ottima qualità: un pieghevole che prova a raggiungere gli standard degli smartphone classici. Il risultato è un dispositivo che punta a combinare produttività, autonomia e fotografia di alto livello, senza rinunciare alla praticità nell’utilizzo quotidiano. Nella nostra prova X Fold6 ci è sembrato sorprendentemente comodo da impugnare, leggero per la categoria e sottile. Da aperto misura appena 4,4 millimetri di spessore, una caratteristica che contribuisce a renderlo maneggevole anche quando viene utilizzato come un normale smartphone.



Il display interno da 8,02 pollici è uno dei suoi punti di forza: colori fedeli, immagini nitide e tempi di risposta rapidissimi. Il pannello utilizza la tecnologia LTPO, con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz, mentre la luminosità di picco dichiarata arriva a 5.000 nit. Anche il display esterno, da 6,51 pollici, permette di utilizzare il telefono senza doverlo aprire continuamente. Da segnalare la piega interna, che rimane leggermente visibile a schermo spento ed è percepibile al tatto, a differenza di altri modelli che hanno puntato tutto sulla smoothness. Un elemento che tuttavia non ci ha disturbato durante l’utilizzo quotidiano. La cerniera poi, non è soltanto una componente strutturale: un piccolo accenno di piega permette di sfruttare il dispositivo in diverse configurazioni, aprendo la strada alle funzioni di multitasking.