Shokz OpenFit Air 2, le cuffie open-ear leggere e convincenti

Parlare della qualità audio di un prodotto open-ear richiede un approccio diverso rispetto alle tradizionali cuffie in-ear o over-ear. Le OpenFit Air 2 puntano a offrire un suono equilibrato senza rinunciare alla percezione dell'ambiente circostante. In questo scenario il lavoro svolto da Bassphere e OpenBass 2.0 appare evidente: i bassi hanno più presenza rispetto a molte cuffie concorrenti della categoria e la scena sonora risulta ampia e ariosa, e per gli standard open-ear il risultato è particolarmente convincente. Abbiamo testato le cuffie ascoltando musica jazz, musica pop, ma anche brani specifici con cui mettere in luce le principali sfumature sonore: “Easy on me” di Adele per i dettagli vocali, “Angel” dei Massive Attack per i bassi, “Money for Nothing” dei Dire Straits per la dinamica, oltre che ore e ore di podcast, telefonate e riunioni. La qualità sonora è convincente, sia durante l’ascolto in studio sia in movimento. Restano i limiti fisici delle cuffie di questa categoria, che non permettono di spingere più di tanto i toni bassi, anche se si possono ottenere buoni risultati giocando con l’equalizzatore.