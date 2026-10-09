Le nuove uscite tecnologiche più interessanti di ottobre 2026. In questo numero: i nuovi accessori per l'audio e la ricarica di Anker, il massaggiatore smart per gli occhi di Renpho, le nuove casse Creative XF1 e il purificatore smart di Levoit Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anker punta tutto sugli auricolari con I.A. (e anche sui caricatori) Tante novità in casa Anker: l’azienda specializzata in accessori continua a puntare molto sia sul mondo delle cuffie sia su quello dei caricatori. Partiamo dalle cuffie con un prodotto interessante e particolare: le AeroClip 2: si tratta di auricolari clip-on open-ear che si agganciano, stile orecchino, all’orecchio senza impedire l’ascolto dei suoni e dei rumori circostanti. Gli auricolari sono molto comodi da indossare e, a livello tecnico, sono equipaggiati con il chip AI Thus, la nuova tecnologia di Anker che permette di migliorare, grazie all’intelligenza artificiale, la qualità di ascolto, soprattutto in chiamata. Una modalità che, tra le altre cose, isola la voce dell’utente eliminando i rumori ambientali e garantendo chiarezza anche durante il sussurro. Durante le nostre prove possiamo confermare che l’audio è di una qualità incredibilmente buona, sorprendenti anche i bassi. Tra le funzionalità offerte dall’app collegata, la traduzione in tempo reale, la registrazione vocale, la modalità nap (“pisolino”), con possibilità di riproduzione di rumore bianco per riposo e meditazione. Le cuffie sono resistenti all’acqua e alla polvere (IP57), sono distribuite in quattro colori e il prezzo è di 179,99 euro.

Le AeroClip 2 e le Space 2 Pro di Anker

Restiamo nel mondo degli auricolari con le Space 2 Pro: si tratta di cuffie tradizionali (over-ear, che quindi avvolgono completamente le orecchie) ideali per lavoro, smart working ma anche per ascoltare la musica. Sono equipaggiate con lo stesso chip AI Thus che migliora, grazie all’I.A., la qualità dell’audio. A bordo troviamo un sistema a sei microfoni in grado di eliminare i rumori di fondo, una cancellazione del rumore adattiva in grado di processare oltre 384mila segnali di rumore al secondo, ottimizzata per rumori tipici di casa e ufficio e contesti urbani. Le cuffie supportano l’audio spaziale, permettono (tramite HearID) di costruirsi il proprio profilo sonoro personalizzato e hanno un audio profondo e di ottima qualità. Stando all’aspetto estetico, hanno un peso accettabile (262 grammi) e hanno padiglioni in pelle di proteina e memory foam: nonostante siano molto comode da indossare abbiamo notato che, alla lunga, fanno un po’ sudare le orecchie (dato ovviamente molto soggettivo). Completano la scheda tecnica un sensore di rilevamento dell’indossamento, i comandi vocali e una batteria di lunga durata. Le Space 2 Pro, colorazione solo nera, costano 199,99 euro.

Il caricatore MagGo 2 Pro di Anker

MagGo 2 Pro di Anker, infine, è una bella novità nel mondo dei power bank portatili: è molto elegante, è venduto in quattro colori e integra una linguetta a scomparsa che permette di tenerlo in piedi su una superficie, dando ad esempio la possibilità di tenere il telefono in verticale quando si fa una call o si guarda un film o una serie tv. Il caricatore offre una ricarica wrieless da 25W, è compatible con la tecnologia Qi2.2 e supporta invece, via cavo, una potenza fino a 45W, sia in ingresso che in uscita (quindi anche la ricarica dello stesso power bank è veloce). L’altra caratteristica interessante è la tecnologia SnapCool: durante la ricarica wireless ad alta velocità MagGo Power Bank 2 Pro integra il sistema di raffreddamento attivo SnapCool per abbassare le temperatura. Capienza 10.000 mAh (può ricaricare completamente uno smartphone per due volte), prezzo 109,99 euro.

Renpho Eyeris Zen

Renpho Eyeris Zen, il massaggio smart che regala sollievo agli occhi stanchi Sempre più ore davanti a computer, smartphone e tablet mettono a dura prova la vista. Per rispondere alle esigenze di chi cerca un momento di relax dopo il lavoro o lo studio, Renpho propone Eyeris Zen, un massaggiatore per gli occhi che punta su comfort, tecnologia e benessere. Il dispositivo combina compressione ad aria, calore regolabile e accompagnamento sonoro, con l'obiettivo di alleviare la sensazione di affaticamento visivo e favorire il rilassamento. Tra le caratteristiche principali spicca il nuovo motore ZenTech, che opera con una rumorosità dichiarata inferiore ai 40 decibel, per un'esperienza più silenziosa e immersiva. Eyeris Zen è leggero e pieghevole, con un peso di circa 275 grammi, ed è facilmente trasportabile in viaggio o in ufficio. Si possono scegliere tra diversi livelli di calore e modalità di compressione per personalizzare il trattamento in base alle proprie esigenze. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth, è possibile ascoltare musica, rumori bianchi o contenuti rilassanti direttamente durante la sessione di massaggio. Il costo di Renpho Eyeris Zen è di circa 80 euro.

Creative XF1

Creative XF1, l'audio Hi-Res arriva sulla scrivania XF1 è un sistema audio desktop progettato per offrire qualità sonora elevata in un formato compatto. Il nuovo modello si rivolge a chi utilizza il computer per ascoltare musica, guardare film, giocare o lavorare e cerca una soluzione in grado di coniugare prestazioni e versatilità. Il cuore del sistema è una configurazione stereo da 72 watt RMS, sviluppata con architettura bi-amplificata per garantire una riproduzione più pulita e controllata delle diverse frequenze. Quindi audio ad alta risoluzione, suono ricco di dettagli e una maggiore fedeltà nell'ascolto di contenuti musicali e multimediali. Sul fronte della connettività, XF1 integra il nuovo Bluetooth 6.0 con supporto al codec LDAC, soluzione che consente di trasmettere audio wireless ad alta qualità dai dispositivi compatibili. Non mancano poi le connessioni cablate, tra cui USB-C e ingresso AUX, per collegare facilmente computer, smartphone, tablet e altre sorgenti audio. Grande attenzione anche al design. I diffusori mantengono dimensioni contenute per adattarsi alle moderne postazioni di lavoro, senza rinunciare a una presenza sonora importante. Il costo di Creative XF1 è di 159,99 euro.

Levoit Eleva 300X