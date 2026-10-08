ASUS continua a investire molto sull'esperienza di digitazione attraverso la tastiera ErgoSense. I tasti presentano una corsa di 1,7 mm, una leggera concavità progettata per guidare le dita durante la scrittura e una finitura studiata per limitare impronte e tracce d'uso. La retroilluminazione aiuta inoltre durante l'utilizzo in aereo, treno o ambienti poco illuminati. Abbiamo utilizzato molto Zenbook 14 per scrivere e ci siamo trovati bene: la tastiera è comoda, le dita non faticano, anche dopo diverse ore di lavoro prolungato. Piccola problematica soggettiva riscontrata durante i primi giorni di utilizzo: il tasto invio della tastiera è “mozzato”, nel senso che occupa meno spazio rispetto alle tastiere tradizionali, e la parte superiore è occupata dal tasto “ù”: e così ci è capitato spesso di premere la "ù" anziché l’invio o l’invio anziché la "ù". Scelta discutibile. Comodo anche il touchpad, che occupa gran parte del poggiapolsi e integra le Smart Gestures: con semplici scorrimenti lungo i bordi è possibile regolare volume, luminosità e avanzamento dei video senza utilizzare tasti dedicati.