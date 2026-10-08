Introduzione
Sottile, leggero e ricco di funzionalità di intelligenza artificiale. Il nuovo notebook ASUS con Snapdragon X vuole semplificare il lavoro quotidiano senza sacrificare portabilità e qualità costruttiva
Quello che devi sapere
Il nuovo Zenbook 14
I notebook Windows basati su architettura ARM stanno vivendo una seconda giovinezza grazie alla piattaforma Snapdragon X e alla nuova generazione di Copilot+ PC. In questo contesto si inserisce Zenbook 14 di ASUS (versione UX3480QA), un ultraportatile che punta su tre pilastri: leggerezza, autonomia e funzionalità di intelligenza artificiale eseguite localmente. Con un peso di appena 1,1 chili, uno chassis realizzato in Ceraluminum, display OLED e una NPU da 45 TOPS, il nuovo Zenbook 14 si propone come compagno ideale per chi lavora in mobilità, studia o cerca un notebook compatto da utilizzare ogni giorno. La carta d'identità è quella di un dispositivo pensato più per produttività, navigazione, contenuti multimediali e I.A. che per carichi di lavoro professionali particolarmente pesanti. Ma in realtà il pc nelle nostre prove non ci ha mai deluso.
Come si presenta
Il nuovo Zenbook 14 mantiene il linguaggio stilistico che ASUS ha introdotto negli ultimi anni, ma aggiunge un elemento distintivo: il Ceraluminum. Si tratta di un materiale proprietario che unisce l'aspetto e la sensazione tattile della ceramica alla leggerezza dell'alluminio. Secondo ASUS, il materiale risulta il 30 per cento più leggero e fino a tre volte più resistente rispetto all'alluminio tradizionale, consentendo al notebook di fermarsi a soli 1,1 kg senza compromettere robustezza e durabilità. La finitura presenta una texture ispirata alla pietra naturale e viene proposta nelle colorazioni Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige. L'impressione è quella di un prodotto premium nonostante il posizionamento non appartenente alla fascia più alta del mercato. Abbiamo apprezzato particolarmente la qualità costruttiva, la leggerezza e il design: il notebook riesce a trasmettere, da subito, una sensazione di prodotto premium.
Le caratteristiche tecniche: processore, memoria e batteria
All'interno dello Zenbook 14 troviamo il processore Snapdragon X affiancato dalla GPU integrata Qualcomm Adreno e dalla NPU Qualcomm Hexagon da 45 TOPS. Questa configurazione consente al sistema di ottenere la certificazione Copilot+ PC e di eseguire numerose elaborazioni I.A. direttamente sul dispositivo. La memoria può arrivare fino a 16 GB LPDDR5X mentre l'archiviazione si affida a SSD PCIe 4.0 NVMe fino a 512 GB. Uno degli aspetti su cui ASUS insiste maggiormente è l'autonomia. La batteria da 50 Wh viene accreditata di oltre 30 ore di utilizzo e supporta la ricarica tramite USB-C Power Delivery, consentendo l'utilizzo anche con power bank, caricabatterie universali e prese USB-C presenti su aerei e mezzi di trasporto. Dobbiamo confermare che l’autonomia è certamente uno dei punti di forza del dispositivo, che abbiamo utilizzato dal mattino presto alla sera tardi, in trasferta, senza dover mettere mano al caricabatterie. Sul fronte prestazionale, dobbiamo dire che anche nei carichi più pesanti, come l’editing di video 4K, i pc non ci ha deluso, anche se numerosi esperti definiscono il processore Snapdragon X più adeguato a produttività, navigazione, streaming e multitasking leggero che ad attività particolarmente impegnative.
Lo schermo OLED
Il notebook integra un pannello OLED NanoEdge da 14 pollici con rapporto 16:10 e risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel). Le specifiche dichiarano copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, contrasto di 1.000.000:1 e tempo di risposta di 0,2 millisecondi. ASUS evidenzia inoltre una riduzione della luce blu fino al 70% rispetto ai tradizionali pannelli LCD e l'integrazione di sistemi anti burn-in attraverso la tecnologia OLED Care. Nell'utilizzo quotidiano il pannello garantisce colori vivaci, neri profondi e un'eccellente resa dei contenuti multimediali, nonostante una luminosità e un refresh rate un po’ limitati (300 nit, 60 Hz) e l’assenza al supporto HDR.
La tastiera, il trackpad e le Smart Gestures
ASUS continua a investire molto sull'esperienza di digitazione attraverso la tastiera ErgoSense. I tasti presentano una corsa di 1,7 mm, una leggera concavità progettata per guidare le dita durante la scrittura e una finitura studiata per limitare impronte e tracce d'uso. La retroilluminazione aiuta inoltre durante l'utilizzo in aereo, treno o ambienti poco illuminati. Abbiamo utilizzato molto Zenbook 14 per scrivere e ci siamo trovati bene: la tastiera è comoda, le dita non faticano, anche dopo diverse ore di lavoro prolungato. Piccola problematica soggettiva riscontrata durante i primi giorni di utilizzo: il tasto invio della tastiera è “mozzato”, nel senso che occupa meno spazio rispetto alle tastiere tradizionali, e la parte superiore è occupata dal tasto “ù”: e così ci è capitato spesso di premere la "ù" anziché l’invio o l’invio anziché la "ù". Scelta discutibile. Comodo anche il touchpad, che occupa gran parte del poggiapolsi e integra le Smart Gestures: con semplici scorrimenti lungo i bordi è possibile regolare volume, luminosità e avanzamento dei video senza utilizzare tasti dedicati.
La dotazione software e di I.A.
Essendo un Copilot+ PC, Zenbook 14 è stato progettato per sfruttare appieno le nuove funzionalità di I.A. di Windows. Tra quelle più interessanti troviamo Copilot, Recall (una sorta di memoria fotografica del pc), Live Captions (traduzioni in tempo reale), Cocreator di Paint, che insieme a Generative Fill, Generative Erase, Click to Do, Image Creator, Restyle Image e Super Resolution permette di lavorare e giocare con le foto, fino a Windows Studio Effects, che rende i contenuti catturati con la webcam di livello professionale. Gran parte di queste funzioni può essere eseguita direttamente sulla NPU da 45 TOPS, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando la reattività delle elaborazioni. A queste si aggiungono gli strumenti ASUS. StoryCube utilizza l'intelligenza artificiale per organizzare automaticamente foto e video, ScreenXpert 3.0 aiuta nella gestione delle finestre e del multitasking, mentre AI Noise Cancelling migliora la qualità delle chiamate eliminando rumori indesiderati. Completa il quadro MyASUS, vero centro di controllo del sistema per diagnostica, gestione batteria, ventole e display. Per un pubblico generalista è probabilmente questo l'aspetto più interessante del notebook: ASUS non propone solo hardware nuovo, ma un ecosistema di strumenti che mostra in modo concreto ciò che oggi è possibile fare con l'intelligenza artificiale locale su Windows.
Verdetto, disponibilità e prezzi
ASUS Zenbook 14 dunque convince, a nostro avviso rappresenta uno dei modelli che meglio incarnano la strategia dei Copilot+ PC, grazie all’ottimo connubio tra autonomia elevata, silenziosità e disponibilità delle funzioni di I.A. accelerate direttamente dal dispositivo. Un pc totalmente adeguato per il lavoro quotidiano e anche per compiti più impegnativi. Per chi come studenti e professionisti - soprattutto chi usa il pc in mobilità - utilizza software web, browser, suite da ufficio, strumenti di scritture, fa tante videoconferenze, guarda film e serie tv e vuole usare applicazioni I.A. questo potrebbe essere il pc giusto e certamente una delle proposte d’autunno più interessanti. Prezzi, si parte da 999 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità costruttiva, materiali, peso
- Ottima autonomia
- Qualità dell’immagine OLED
CONTRO:
- Luminosità un po’ limitata
- RAM saldata e non espandibile