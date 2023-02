Ecco Tokyo, la radio digitale portatile di Sharp

Abbiamo provato il nuovo prodotto che permette di ascoltare la radio (DAB e FM) e le fonti audio collegate in Bluetooth come lo smartphone

Disponibile in quattro colori, semplice da usare ma anche molto comoda, la nuova radio digitale Tokyo DR-P420 di Sharp a nostro avviso è una sorta di “operazione nostalgia”, dedicata a tutti gli amanti della radio che non vogliono arrendersi al predominio ormai quasi assoluto degli oggetti “smart”. Tokyo è leggerissima e dunque ultra-portatile e permette di ascoltare la radio (digitale o FM) e le fonti audio collegate in Bluetooth.

Come funziona

La radio Tokyo può essere alimentata (con cavo Micro-USB) tramite la rete elettrica o da quattro pile stilo. Venduta in nero, bianco, azzurro o rosa permette di utilizzare tutte quelle caratteristiche che solitamente utilzziamo in auto: può collegarsi alle frequenze digitali DAB e DAB+ e al più tradizionale FM (sul retro è presente anche un’antenna telescopica estraibile, per migliorare la ricezione del segnale) e permette di scegliere con estrema semplicità il canale da ascoltare e di salvare in memoria le 20 stazioni preferite. Inoltre è possibile associare le radio più ascoltate anche a tre pulsanti fisici. Connessione Bluetooth molto semplice, nelle nostre prove abbiamo collegato un iPhone e un tablet Android e la radio si è comportata egregiamente. Tra le altre funzioni presenti, la sveglia (solo se la radio è alimentata vi cavo) e il timer per lo spegnimento automatico. C'è anche l’uscita per il jack delle cuffie da 3,5mm.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

L'utilizzo della radio Tokyo di Sharp ci ha riportato indietro nel tempo di diversi anni, quando questo tipo di apparecchi era molto più diffuso. La radio è davvero molto semplice da utilizzare, l’audio è di buona qualità anche in un ambiente medio-grande come un salotto e ha un pratico display LCD retroilluminato. Peccato - a nostro avviso - non aver previsto una batteria interna come quelle degli smartphone, invece delle batterie stilo (tra l’altro non presenti nella confezione), ormai sempre meno diffuse e poco pratiche da utilizzare, anche nella loro versione ricaricabile. Il prezzo è in linea con le funzionalità del prodotto, costa 49 euro.

Pro e Contro

PRO

Semplice da utilizzare, si sente bene

Comoda da trasportare, venduta in 4 colori

CONTRO